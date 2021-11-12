Украинские силовики начнут работать на границе с Польшей из-за ситуации с мигрантами

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что с 13 ноября на границе с Польшей начнет работать координационная группа из числа силовиков для решения миграционных вопросов. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Каминским, передает ТАСС.

Он отметил, что в координационную группу войдут представители Государственной пограничной службы и Нацгвардии. Они будут обмениваться с польской стороной оперативными и разведывательными данными, а также опытом реагирования на действия мигрантов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, используя дипломатические каналы, призвал Россию оказать влияние на белорусские власти.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.