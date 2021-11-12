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В США задумались об усилении давлении на Белоруссию

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Clemens Bilan/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность применения новых санкций против Минска. Об этом сообщает ТАСС

«Я не стану анонсировать или забегать вперед в плане каких-либо возможных санкций, но мы рассматриваем различные инструменты, которые у нас имеются», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Европейский союз должен продолжать вводить санкции против белорусских властей.

До этого сообщалось, что Евросоюз, используя дипломатические каналы, призвал Россию оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко, но получил отказ.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

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