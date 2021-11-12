Посетившему больницу Борису Джонсону трижды сказали надеть маску

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время визита в больницу в графстве Нортумберленд на северо-востоке страны три раза напомнили о необходимости ношения маски. Об этом сообщает газета Metro.

Надеть маску премьера попросили по приезду в больницу города Хексэм, перед фотосессией и на встрече с медсестрами. После третьего напоминания он согласился.

Джонсон снял маску, когда отвечал на вопросу журналистов. Правда, он сделал это с разрешения представителей СМИ.

Как отмечает Metro, правительственную делегацию уведомили о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Более того, аналогичное требование, которое распространяется на всех посетителей медучреждения, опубликовано на его сайте.

Представитель Джонсона в ответ на критику заявил, что премьер носил маску там, где лежат пациенты и сдал перед визитом отрицательный ПЦР-тест.

Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, инфекционист Вадим Покровский заявил в разговоре с «Газетой.Ru», российским властям надо ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, чтобы купировать всплеск заболеваемости коронавирусом в стране.