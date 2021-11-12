Советник Путина выступил против указателей на таджикском и узбекском в московском метро

Советник президента России Владимира Путина и председатель Совета при президента по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против указателей на узбекском и таджикском языках в московском метро. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Фадеев рассказал о поступающих ему жалобах местных жителей района на упомянутые таблички.

«Разве мигранты не должны знать русский язык для получения разрешения на работу? Должны! Если они должны знать русский язык, зачем надписи не на русском языке? Значит, предполагается, что они не знают русский язык, когда перемещаются в миграционный центр. Это неправильно, это же профанация получается. Согласен совершенно», — сказал Фадеев.

Председатель СПЧ также отметил, что если трудовой мигрант не знает русского языка, то он гарантированно выпадает из коммуникативного, правового, социального поля.

В сентябре «Газета.Ru» сообщала, что указатели на таджикском и узбекском языках появились на станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена. От нее ходят автобусы до миграционного центра.