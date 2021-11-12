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Армения и Азербайджан поспорили о существовании Нагорного Карабаха на саммите СНГ

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Aziz Karimov/Reuters

На онлайн-саммите Совета глав правительств СНГ вице-премьер Армении Мгер Григорян и азербайджанский премьер-министр Али Асадов поспорили о Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Асадов уже в заключительной части попросил ответить на основное выступление Григоряна, который призывал Азербайджан отказаться от агрессивной риторики и решать конфликт в Нагорном Карабахе мирно. В своем комментарии премьер-министр напомнил что, с точки зрения Баку, «никакого Нагорного Карабаха не существует», а есть «Карабахский экономический регион Азербайджана». Асадов также назвал диверсантами остающихся в Азербайджане армянских военнослужащих.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова депутата Национального собрания Азербайджана от правящей партии Айдына Мирзазаде о том, что новой войны с Арменией из-за действий Баку не будет. В случае же попытки Еревана взять реванш, парламентарий пригрозил ему еще сильнее отпором, чем в ходе последней войны.

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