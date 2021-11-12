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В офисе Зеленского рассказали «о новом оружии» Путина

В офисе Зеленского мигрантов назвали "новым оружием" Путина

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что президент России Владимир Путин использует мигрантов в качестве своего нового оружия. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Политик считает, что Москва создает в Белоруссии истерию и принуждает власти республики к необдуманным поступкам, например, к признанию Крыма частью Российской Федерации.

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — сказал Арестович.

Он также заявил, что Россия оказывает давление на государства Европейского союза и членов НАТО. После этого, отметил советник, российские власти будут наступать на Киев, а вся ситуация с мигрантами может быть отвлекающим маневром.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы устроили «спецоперацию» в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

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Проблемы с мигрантами
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