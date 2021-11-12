Несколько стран Европы и США призвали в СБ ООН к международной реакции на действия Минска

Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания, а также Албания и Соединенные Штаты выступили с совместным заявлением в Совете Безопасности ООН, в котором призвали к международной реакции на действия Минска, сообщает РИА «Новости».

Авторы заявления, которое зачитал полпред Эстонии в ООН Свен Юргенсон, обвинили Белоруссию в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах и на границе Европейского союза.

«Эта тактика неприемлема и требует мощной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Беларусь к ответственности», — заявил Юргенсон.

Белоруссию в заявлении назвали угрозой региональной безопасности.

«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи», — заключил Юргенсон.

Ранее президент Польши прибыл на границу с Белоруссией.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики для попадания в Евросоюз.

В связи с миграционным кризисом Еврокомиссия пыталась получить возможность посетить польско-белорусскую границу, но власти Польши отказали.