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Представитель России при ООН прокомментировал сообщения о вторжении на Украину

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует и никогда не планировала вторжение на Украину. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Нет, не планируем и никогда не планировали», — сказал он.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что после запуска «Северного потока — 2» Украина станет более уязвимой для «российского вторжения».

По словам парламентария, украинские власти должны начать думать о своих гражданах и перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы». По ее словам, в Европе осознают значимость российского газопровода, который является «прорывом в области энергетического обеспечения».

До этого глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. По его мнению, введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку в таком случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».

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