Bloomberg: США предупреждают Европу, что Россия может «спланировать вторжение на Украину»

Чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, что должно было произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе. По словам официальных лиц, знакомых с мнением администрации США, [эти утверждения] подкреплены общедоступными доказательствами», — говорится в статье.

Также сообщается, что «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Другой источник завил, что наступление маловероятно.

«Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Через некоторое время телеведущий Fox News возмутился тем, что США поддерживают Украину, а не Россию.