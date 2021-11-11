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Турецкие авиалинии не будут возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что авиакомпания Turkish Airlines обещала не брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом он написал в своем Twitter.

«Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии не будут включать секторальные экономические меры, а только ограничительные меры в отношении чиновников и силовиков.

При этом, по словам источника, ЕС также может составить черный список авиакомпаний третьих стран, доставляющих мигрантов в Белоруссию.

До этого Польша сообщила об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель госсекретаря в МИД Польши Павел Яблоньский. По его словам, сейчас на границе — четыре-пять тысяч человек.

Европейский союз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на внешних границах ЕС. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, белорусская армия сопровождает группы беженцев к границам государств-членов Евросоюза и принуждает этих людей въехать на территорию ЕС.

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