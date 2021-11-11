Евросоюз не введет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии не будут включать секторальных экономических мер, а только ограничительные меры в отношении чиновников и силовиков. Об этом ТАСС сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.

При этом, по словам источника, ЕС также может составить черный список авиакомпаний третьих стран, доставляющих мигрантов в Белоруссию.

Ранее Польша сообщила об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель госсекретаря в МИД Польши Павел Яблоньский. По его словам, сейчас на границе — четыре-пять тысяч человек.

Европейский союз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на внешних границах ЕС. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, белорусская армия сопровождает группы беженцев к границам государств-членов Евросоюза и принуждает этих людей въехать на территорию ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Минск в «государственном терроризме», осуществляемом путем передачи на границу граждан стран, находящихся в состоянии кризиса или войны, таких как Ирак, Афганистан или Сирия.