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На Украине петиция о запрете въезда для россиян набрала нужное число голосов

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Gleb Garanich/Reuters

Петиция радикала Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину граждан России набрала необходимые 25 тыс. голосов, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Страна.ua.

Стерненко — бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), а также фигурант ряда уголовных дел. В документе он просит Зеленского «инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима».

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года.

В сентябре артист Игорь Кондратюк подал на сайте президента Украины петицию о полном запрете гастролей российских деятелей культуры до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над восточными границами. Исключить из этого «черного списка» Кондратюк предложил только тех российских артистов, которые публично выступили против российской власти. Зеленский ответил на петицию.

Ранее на Украине поддержали идею выдать гражданство якобы преследуемым россиянам.

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