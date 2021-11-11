Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые связали поедание красного мяса с кризисом мужественности у мужчин 20:06
Мичков побил рекорд Третьяка и Овечкина и стал самым молодым игроком в истории... 20:05
Скончался барабанщик британской группы Moody Blues Грэм Эдж 20:01
«Газпром» может перевыполнить план строительства межпоселковых газопроводов 20:00
В Белоруссии аномально выросли цены на картофель 20:00
Женщина удивляет людей своими ногтями, которые не стригла 3 года 19:51
Экс-журналист «Дождя» Давлетгильдеев удивился иску Жириновского о клевете 19:47
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении брата Хабиба 19:46
Елена Малышева рассказала об опасности локдауна для детей 19:45
В Кургане нашли потерянную скульптуру «женщины-кошки» с декольте 19:45

Путин отметил дестабилизирующий характер активности НАТО в Черном море

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий характер провокационной активности сил НАТО в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечен дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны в Черном море. В министерстве напомнили, что 9 ноября над акваторией Черного моря российские военные зафиксировали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, более пяти часов летавший вблизи границы РФ.

До этого сообщалось, что в Черное море направились флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter. В пресс-службе Шестого флота США заявили, что корабли задействованы в «операциях с партнерами по НАТО».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть