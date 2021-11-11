Путин отметил дестабилизирующий характер активности НАТО в Черном море

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий характер провокационной активности сил НАТО в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечен дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны в Черном море. В министерстве напомнили, что 9 ноября над акваторией Черного моря российские военные зафиксировали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, более пяти часов летавший вблизи границы РФ.

До этого сообщалось, что в Черное море направились флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter. В пресс-службе Шестого флота США заявили, что корабли задействованы в «операциях с партнерами по НАТО».