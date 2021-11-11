Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин провел второй за два дня телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора лидеры обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Отмечается, что Путин поддержал восстановление контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

По мнению президента России, Украина все чаще делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минских соглашений беспилотные аппараты.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что ополчение республики уничтожило украинский беспилотник. По его словам, беспилотник вел корректировку минометного огня по окраинам поселка Озеряновка. После уничтожения дрона обстрел прекратился, отметил представитель Народной милиции.

До этого сообщалось, что на линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике проживает 18 тыс. граждан России. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, эти люди подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.