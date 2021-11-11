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В МИД РФ заявили, что Москва поможет Минску в случае ужесточения санкций ЕС

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва готова «подставить плечо белорусским друзьям» в случае ужесточения санкций со стороны ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо», — подчеркнул Панкин.

Он отметил, что руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем давал комментарии насчет того, что эти санкции стимулируют, а также по поводу их «бессмысленности и беспочвенности».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности жестко ответить на пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, введение которого было одобрено на заседании в Брюсселе 22 октября. Основанием стал миграционный кризис в Европе, ответственность за который ЕС возлагает на Минск.

Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров напомнил премьеру Роману Головченко, что ему было отдано поручение «ничего не прощать». Это касается и закрытия границ в качестве ответной меры.

В Евросоюзе уже отреагировали — и пообещали не дать себя запугать белорусской стороне.

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