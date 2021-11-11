Экс-президент Украины потребовал срочно развернуть войска на границе с Белоруссией

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на фоне миграционного кризиса призвал власти страны срочно развернуть войска на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее... Наше требование как оппозиционной политической силы — срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы», — заявил Порошенко.

По его словам, в настоящее время под угрозой атаки якобы находятся Польша и Литва, и «это достаточно», чтобы аргументировать активизацию Литовско-польско-украинской бригады, которая предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях.

Ранее стало известно, что на Украине проводят учения для защиты границы от мигрантов. В МВД страны не исключили возможности ситуации на украинско-белорусской границе, схожей с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

Глава МВД Украины также заявил, что страна планирует построить «интеллектуальную границу» с Россией и Белоруссией стоимостью почти $650 млн.