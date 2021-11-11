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Телеведущий Fox News возмутился тем, что США поддерживают Украину, а не Россию

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Кадр из видео/video.foxnews.com

В ходе дискуссии о необходимости отправки солдат США на Украину телеведущий Fox News Такер Карлсон задал вопрос конгрессмену Майку Тернеру о том, почему Вашингтон должен помогать Киеву, а не Москве. Видеозапись доступна на сайте телеканала.

Во время диалога Карлсон поинтересовался, почему простые американцы должны поддерживать отправку военнослужащих на Украину.

«Почему мы должны занимать сторону Украины, а не России? Это вполне честный вопрос, если вы рассуждаете с позиций Америки. Кто обладает запасами энергоносителей? Кто играет важную роль в международных делах? Кто является потенциальным противовесом Китаю, кто и есть настоящая угроза? Почему мы должны занимать сторону Украины? Почему мы не занимаем сторону России? Я совершенно сбит с толку!», — воскликнул ведущий.

Конгрессмен заметил, что Россия, по его мнению, не является демократией, в отличие от Украины, и поэтому следует помочь Киеву. Он сослался на решение экс-президента США Дональда Трампа, который поддержал Украину. Карлсон, в свою очередь, заметил, что ему тогда эта идея казалась «глупой», и в настоящее время он считает точно также.

Ранее стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

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