В Саксонии заявили о неуместности игр вокруг «Северного потока – 2»

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в Дрездене заявил, что «Северный поток — 2» важен для Германии, Москве и Берлину нужно продолжать диалог по разным темам. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2». Это необходимая стратегическая инвестиция». Существуют различные интересы, есть противоречия, но главное сохранять диалог», — рассказал Кречмер.

В публикации отмечается, что в Германии против газопровода выступают «зеленые» и различные природоохранные организации.

Ранее депутат бундестага, бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, когда немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2».

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» приблизительно в середине января 2022 года», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что в текущий момент есть необходимость запустить этот газопровод «как можно скорее».