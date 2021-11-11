Рейтинг Зеленского рекордно упал

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского достиг самого низкого показателя с момента его вступления в должность, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг».

Аналитики спросили граждан, за кого бы они проголосовали на ближайших выборах. Выяснилось, что за Зеленского отдали бы свой голос всего 21,8%, за экс-президента страны Петра Порошенко — 14,5%. Третьим идет Юрий Бойко — 11%.

«Деятельностью Офиса Президента удовлетворены 22%, не удовлетворены – 72%», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 4 по 9 ноября. Были опрошены 5 тыс. граждан Украины.

Опрос в начале ноября показал, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 28%.

Ранее украинцы назвали cамые наболевшие проблемы страны.

Большинство украинцев также не считают своего действующего президента гарантом свободы слова.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае 2021 года года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Он не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.