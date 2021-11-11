Лидер BLM пообещал властям Нью-Йорка «огонь и кровопролитие»

Лидер движения Black Lives Matter в Нью-Йорке Хоук Ньюсом пригрозил властям города «огнем и кровопролитием» в случае возвращения полиции к «старым методам», передает New York Post. По его словам, речь идет о споре по реформе городской полиции. Власти обсуждают возможное восстановление работы подразделения по борьбе с преступностью, которое было расформировано в ответ на прошлогодние массовые протесты.

«Если они думают, что смогут вернуться к старым способам полицейской службы, то мы снова выйдем на улицы. Будут беспорядки. Будет огонь, и будет кровопролитие <…> Я никому не угрожаю. Я просто говорю, что это естественная реакция на «агрессивное угнетение», люди отреагируют», — объявил Ньюсом.

Он также потребовал от нового темнокожего мэра города Эрика Адамса не закрывать глаза на ситуацию и принять необходимые меры. В ответ градоначальник заявил, что нет никаких причин, по которым в городе не может быть одновременно безопасных улиц и расовой справедливости.

Ранее сообщалось, что лидер BLM пригрозила мэрии Нью-Йорка восстанием из-за ковидных ограничений.