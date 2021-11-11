Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ей подвенечное платье 15:29
Эксперт рассказал про новые ловушки гаишников после изменения КоАП 15:27
Анна Седокова намекнула на обстоятельства распада Artik & Asti 15:26
Жулин оценил идею турнира по фигурному катанию между женщинами из России и... 15:26
В Госдуме заявили, что в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах есть... 15:24
Глава ДНР заявил о 18 тысячах граждан России, живущих под обстрелами... 15:24
Глава Минобороны Латвии не исключил привлечения НАТО к ситуации с мигрантами 15:24
Британский пенсионер открыл новый вид динозавров с огромным носом 15:21
Ученые рассказали, какое питание снижает риск деменции 15:18
Лидер BLM пообещал властям Нью-Йорка «огонь и кровопролитие» 15:16

В Грузии нашли «выход из тупика» с Саакашвили

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидер оппозиционной партии «За Народ» Анна Долидзе придумала «выход из тупика» для власти и оппозиции, созданного задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родине, пишет «Грузия.Online». По ее словам, уголовное дело против политика можно передать на рассмотрение специальной палаты, в которую войдут иностранные судья.

С точки зрения Долидзе, они должны принимать решения по делам, открытым против экс-президента — в частности, политика обвиняют в превышении полномочий на посту главы государства и незаконном пересечении границы при возвращении в Грузию в конце сентября 2021 года.

Как пообещала глава «За Народ», с этим предложением она ознакомит как представителей власти, так и другие оппозиционные партии, отдельно уведомив иностранных дипломатов. Долидзе подчеркнула, что в мировой практике таким способом уже пользовались, то есть передавали уголовные дела на рассмотрения иностранной палате судей.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что заметил на теле политика ряд повреждений.

Экс-президент Грузии был задержан на территории страны 1 октября после возвращения на родину незаконным путем. С момента ареста он объявил голодовку, назвав себя «политическим заключенным». Оппозиция требует его освобождения от власти, однако руководство страны отказывает отпускать Саакашвили, в том числе из-за ряда уголовных дел, по которым он заочно признан виновным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть