В Грузии нашли «выход из тупика» с Саакашвили

Лидер оппозиционной партии «За Народ» Анна Долидзе придумала «выход из тупика» для власти и оппозиции, созданного задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родине, пишет «Грузия.Online». По ее словам, уголовное дело против политика можно передать на рассмотрение специальной палаты, в которую войдут иностранные судья.

С точки зрения Долидзе, они должны принимать решения по делам, открытым против экс-президента — в частности, политика обвиняют в превышении полномочий на посту главы государства и незаконном пересечении границы при возвращении в Грузию в конце сентября 2021 года.

Как пообещала глава «За Народ», с этим предложением она ознакомит как представителей власти, так и другие оппозиционные партии, отдельно уведомив иностранных дипломатов. Долидзе подчеркнула, что в мировой практике таким способом уже пользовались, то есть передавали уголовные дела на рассмотрения иностранной палате судей.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что заметил на теле политика ряд повреждений.

Экс-президент Грузии был задержан на территории страны 1 октября после возвращения на родину незаконным путем. С момента ареста он объявил голодовку, назвав себя «политическим заключенным». Оппозиция требует его освобождения от власти, однако руководство страны отказывает отпускать Саакашвили, в том числе из-за ряда уголовных дел, по которым он заочно признан виновным.