В МИД ФРГ назвали Лукашенко ответственным за страдания мигрантов

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко несет ответственность за ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом дипломат сказал во время выступления в Бундестаге, передает ТАСС.

«Ответственность за страдания [мигрантов] несет Лукашенко и его помощники в Минске. Проблема не в Польше, а проблема в Лукашенко и Белоруссии», — выразил Маас мнение, выступая в Бундестаге.

подчеркнул Маас.

По словам и. о. главы МИД ФРГ, белорусские власти якобы доставляют мигрантов в республику, чтобы направить их к границам с Европейским союзом.

«Сотни беженцев, направляемые правоохранительными органами Белоруссии, застряли на границе», — заявил дипломат.

Ранее Лукашенко пообещал ЕС перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа», если против Минска расширят санкции.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.