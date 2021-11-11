Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ей подвенечное платье 15:29
Эксперт рассказал про новые ловушки гаишников после изменения КоАП 15:27
Анна Седокова намекнула на обстоятельства распада Artik & Asti 15:26
Жулин оценил идею турнира по фигурному катанию между женщинами из России и... 15:26
В Госдуме заявили, что в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах есть... 15:24
Глава ДНР заявил о 18 тысячах граждан России, живущих под обстрелами... 15:24
Глава Минобороны Латвии не исключил привлечения НАТО к ситуации с мигрантами 15:24
Британский пенсионер открыл новый вид динозавров с огромным носом 15:21
Ученые рассказали, какое питание снижает риск деменции 15:18
Лидер BLM пообещал властям Нью-Йорка «огонь и кровопролитие» 15:16

Появилось видео перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу под конвоем

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводили из тюрьмы Рустави в больницу в сопровождении конвоя. При этом политик сопротивлялся, сообщает RT в Telegram.

В результате Саакашвили пришлось нести на руках.

Уже в палате экс-президент стал кричать и кидаться медицинскими приборами. На видео попал и момент конфликта с людьми, которые были вынуждены тащить Саакашвили до палаты.

Также Тбилисский городской суд на 15 ноября назначил еще один судебный процесс с участием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая. В этот день планируется рассмотреть дело о растрате государственных средств на сумму более 2,7 млн долларов.

Начнется слушание в 11.00 по местному времени.

В настоящий момент неизвестно, будет ли участвовать в заседании Саакашвили.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть