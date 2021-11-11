Премьер Польши сравнил мигрантов с «боеприпасами»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе новым типом войны. Об этом политик написал на своей странице Facebook.

«То, с чем мы имеем дело - это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ являются боеприпасами», — говорится в сообщении.

Ранее группировку польских силовиков на границе с Белоруссией увеличили до 15 тыс. человек.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.