В ДНР рассказали, что украинские силовики не пускают ОБСЕ в Старомарьевку

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим нулевую реакцию и излишнюю пассивность со стороны стран-гарантов и ОБСЕ, которых самих не пускают в Старомарьевку. Возле блокпоста с украинской стороны, который они (ВС Украины) создали после захвата, ОБСЕ постояли и уехали. Вы точно наблюдатели? А где ваша реакция, осуждения», — рассказал Пушилин.

Ранее в МИД ДНР заявили, что военные ВС Украины зашли в село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на линии соприкосновения с народной милицией самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Вооруженные формирования Украины де-факто взяли под контроль населенный пункт, который находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР», — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.