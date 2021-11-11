Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ЕС перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа». Об этом сообщает БелТА.

Про меры, которые могут быть введены, если против Минска расширят санкции, Лукашенко рассказал в ходе совещания с правительством.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — подчеркнул Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что если границу действительно закроют, со стороны Минска обязательно последует ответ.

«Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», — напомнил Лукашенко во время совещания с властями страны.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее в Белоруссии заявили о беспомощности санкций ЕС против Минска.