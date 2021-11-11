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Лукашенко заявил, что мигрантам пытаются перебросить оружие из Донбасса

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе могут перебросить оружие и боеприпасы, которые идут в основном с Донбасса, сообщает « БелТА».

«У нас очень опасная наметилась там тенденция, я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, «последние двое суток перебрасывают оружие».

«Оружие в основном идет, и мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды — это вояки», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров поручил обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям. Белорусский лидер также поставил задачу обеспечить мигрантов сухими дровами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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