Силовики вручили подозрение депутату Рады за оскорбление Зеленского

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос, который недавно показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, получил подозрение от представителей генпрокуратуры. По его мнению, действия правоохранителей как раз связаны с неприличным жестом в адрес главы государства.

«Прямо сейчас мне выдают подозрение во дворе дома, где я живу. Есть ГБР (госбюро расследований) и ГПУ (генпрокуратура) <...> «Иное мнение» в государстве Зеленского становится опасностью для жизни на свободе. Превращение Зеленского в [президента Белоруссии Александра] Лукашенко происходит очень быстро», — написал Лерос в Facebook.

При этом депутат также задался вопросом, сколько раз сам президент «показывал каждому средний палец», когда продавал страну и строил коррупционную вертикаль власти.

«У меня вопрос ко всем: сколько раз Зеленский показывал каждому из нас средний палец, когда продавал Украину олигархам? Когда списал долги [бизнесмену Дмитрию] Фирташу на 50 млрд [гривен], а украинцам показали средний палец в платежках? Когда увеличил налоги для среднего бизнеса и сократил для олигархов-миллиардеров?<...> Когда устроил небывалую коррупционную вертикаль «Слуг народа» во всех уголках страны и отрицает собственную ответственность?» — подчеркнул Лерос.

Ранее сообщалось, что депутата Рады хотят отстранить от заседаний за неприличный жест в адрес Зеленского.