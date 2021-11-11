Лукашенко поручил обеспечить беженцев дровами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров поручил обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям, пишет «БелТА».

Белорусский лидер также поставил задачу обеспечить мигрантов сухими дровами.

Кроме того, Лукашенко поручил Минобороны и КГБ контролировать передвижение войск НАТО и Польши на границе.

«Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что Европейский союз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на внешних границах ЕС. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, белорусская армия якобы сопровождает группы беженцев к границам государств-членов Евросоюза и принуждает этих людей въехать на территорию ЕС.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.