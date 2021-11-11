МИД Польши не подтвердил информацию о задержании россиянина

В Министерстве иностранных дел Польши не подтвердили информацию о задержании россиянина на польско-белорусской границе за помощь мигрантам. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)», — подчеркнул Ясин.

Он отметил, что на польско-белорусской границы были задержаны только три гражданина Германии, которые пытались помочь беженцам, но были отправлены обратно в ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши не уведомили Россию о задержании россиянина, подозреваемого в помощи мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией.

Накануне польская Пограничная стража задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Вместе с ним польские пограничники задержали граждан Швеции и Литвы. В общей сложности сотрудники польских пограничных служб зафиксировали 9 ноября 599 попыток нелегального пресечения границы с Белоруссией.