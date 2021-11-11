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В МИД России заявили о риске столкновений на фоне наращивания сил НАТО в Черном море

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на фоне наращивания сил НАТО в Черном море возрастают риски столкновений, сообщает РИА «Новости».

«Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», — сказал он.

По его словам, все это — «игра с огнем» и очередная попытка испытать Россию на прочность. Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор, подчеркнул Рябков.

Ранее Рябков заявил, что Россия полностью контролирует ситуацию с присутствием американских военных кораблей в Черном море.

9 ноября над акваторией Черного моря военные России зафиксировали самолет ВВС США, более пяти часов летавший вблизи российских границ.

До этого в акваторию Черного моря прибыли два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal. Корабли предназначены для совместных учений с партнерами по НАТО.

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