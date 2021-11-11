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Врач Саакашвили рассказал о повреждениях на теле политика

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Georgian Interior Ministry/Reuters

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что заметил на теле политика ряд повреждений. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Медик обнаружил повреждения на теле пациента при осмотре. Кипшидзе находился на медицинской экспертизе, которая осуществлялась в рамках расследования вероятного нечеловеческого обращения с Саакашвили при его этапировании в тюремную клинику.

«Сейчас проводят медицинские исследования, которые не завершены. Я вышел раньше, так как закончил дела. Проводят его внешний осмотр», — сказал личный врач экс-президента Грузии.

Однако Кипшидзе не стал называть, какие повреждения выявлены на теле политика и где именно они.

«Мы взяли анализы, и часть из данных ухудшилась, как и ожидалось», — добавил врач.

Саакашвили попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Бывший грузинский глава называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Ранее сообщалось, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

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