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Посол Антонов назвал проверкой России действия НАТО в Черном море

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Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия НАТО в Черном море являются пустой тратой времени и сил, а также проверкой на прочность российской армии и флота, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства РФ в Facebook.

«Настораживает то, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это – пустая трата времени и сил», — отметил Антонов.

Ранее Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны в Черноморском регионе.

9 ноября над акваторией Черного моря российские военные зафиксировали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, более пяти часов летавший вблизи границы РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России. Таким образом, он прокомментировал прибытие в акваторию Черного моря двух эсминцев военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкера-заправщика John Lenthal. Корабли предназначены для совместных учений с партнерами по НАТО.

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