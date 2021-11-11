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Украине предложили открыть консульство в Крыму

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что украинским властям надо брать пример с Никарагуа. Таким образом представитель Крыма предложил Киеву расположить на полуострове свое консульство, как это сделало центральноамериканское государство. Об этом Гемпель заявил в беседе с РИА Новости.

Глава комитета крымского парламента считает, что Украине следует вместо введения санкций наладить дипломатические отношения.

Ранее было объявлено, что Совет национальной безопасности и обороны Украины примет ограничительные меры в отношении лиц, открывших диппредставительство Никарагуа в Крыму. По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, в списке фигурируют четверо граждан РФ.

«К бредовым санкциям мы уже привыкли. Это контрпродуктивно», — Гомель. Он предложил уйти от политики санкций в развитие российско-украинских отношений.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала новые украинские санкции «укусом комара спокойному медведю». По ее словам, судьба европейцев менее всего беспокоит Зеленского и президента США Джо Байдена, поэтому украино-американские санкции стоит рассматривать как элементы гибридной войны против России.

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