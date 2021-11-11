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Посол РФ в США заявил, что Киев упустил еще одну возможность по прекращению войны

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал планы Вашингтона по поставкам оружия в Киев и включения Украины в НАТО. Об этом пишет аккаунт посольства России в Facebook

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что снизить напряженность на юго-востоке Украины может только реализация «минских соглашений».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, на которой пообещал военную помощь Киеву для защиты от «российской агрессии».

Он также предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» на Украине и обвинил Москву в эскалации конфликта.

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