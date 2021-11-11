В Крыму назвали «мышиной возней» угрозы Киева из-за позиции Белоруссии по полуострову

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с РИА «Новости» назвал «мышиной возней» угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу полуострова.

«Крах современной Украины неизбежен. Ее власти вместо того, чтобы решать множество внутренних проблем, продолжают свою пустую русофобскую мышиную возню», — сказал он.

По его словам, угрозы МИД Украины, который думает, что может повлиять на российско-белорусские отношения своими заявлениями, можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет».

«Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украины в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента», — добавил Чегринец.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика считает Крым российским. В ответ на это в Киеве пригрозили последствиями в случае юридических шагов.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.