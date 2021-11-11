В США прошла встреча помощника Байдена с главой МИД Украины и главой офиса Зеленского

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Сообщается, что стороны обсудили прогресс, достигнутый по двусторонним приоритетам, которые определили президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении от 1 сентября. Салливан поприветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта на Донбассе и подчеркнул решительную поддержку США в этом направлении.

Участники встречи одобрили возобновление работы двусторонней комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября и сотрудничество в области энергобезопасности, а также украинские реформы в сфере управления и борьбе с коррупцией.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, на которой пообещал военную помощь Киеву для защиты от «российской агрессии».