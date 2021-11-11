Си Цзиньпин предостерег от возрождения менталитета «холодной войны» в АТР

Председатель КНР Си Цзиньпин в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что следует приложить усилия для того, чтобы нынешняя напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе не привела к возрождению менталитета «холодной войны». Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен возвращаться к конфронтации и разделению эпохи «холодной войны», — заявил он.

По его словам, страны региона должны обеспечить функционирование линий поставок и продолжать либерализацию торговли и привлечения инвестиций. Китайский лидер подчеркнул, что Китай будет и дальше продолжать политику реформ и открытости, чтобы придать таким образом импульс экономическому развитию.

Председатель КНР также добавил, на сегодняшний день самой насущной задачей в регионе является борьба с пандемией коронавируса.

6 ноября китайское министерство обороны выразило протест против подготовленного Пентагоном доклада, который был опубликован в среду, 3 ноября.