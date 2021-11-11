Блинкен назвал борьбу с коррупцией на Украине главной темой отношений двух стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон продолжит считать борьбу с коррупцией главной темой двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместную пресс-конференцию.

«Еще одной ключевой темой для комиссии по стратегическому партнерству являются продолжающиеся и амбициозные усилия Украины по укреплению демократии и борьбе с коррупцией», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что США знают о стремлении противников реформ внутри Украины и за ее пределами подорвать демократические преобразования. По словам Блинкена, Вашингтон поддерживает ключевые усилия реформаторов в правительстве Украины и энергичном гражданском обществе.

Кулеба ответил, Украина продолжит реформы с целью «деолигархизации» страны. «Мы хотим, чтобы никакие личные интересы не влияли на украинскую политику, украинскую экономику, украинское общество», — отметил он.

Ранее Блинкен предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» на Украине и обвинил Москву в эскалации конфликта на границе двух стран.