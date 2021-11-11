Трамп заявил, что демократов ждет провал на выборах в Конгресс США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы смогут достичь успеха на промежуточных выборах 2022 года, а демократов ждет провал. Его заявление приводит ТАСС.

«Если мы будем делать свою работу и держаться вместе, то через год увидим, как по нашей стране прокатится красная волна. Мы будем праздновать итоги выборов, на которых республиканцы получат самое крупное большинство в Палате представителей в истории Америки», — сказал бывший президент.

По его словам, Демократическая партия — это карточный домик, который вот-вот разрушится, а президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ждет политический крах беспрецедентных масштабов.

Трамп отметил, что республиканцы добились успехов, сохранив за собой место в Палате представителей в одном из округов штата Огайо, а также победив на губернаторских выборах в Вирджинии.

Ранее конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шесть бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа.