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Госсекретарь США Блинкен предостерег Москву от повторения «ошибки 2014 года»

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» на Украине и обвинил Москву в эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия вновь может повторить ошибку 2014 года, когда она накопила силы вдоль украинской границы и вторглась на территорию соседнего государства, при этом ложно заявив о провокациях. Блинкен заявил, что все провокации на российско-украинской границе исходят из Москвы.

«У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует», — заявил госсекретарь. Он добавил, что США продолжают поддерживать деэскалацию между двумя соседями и дипломатическое решение на востоке Украины.

Он добавил, что Вашингтон вместе с европейскими партнерами и союзниками сосредоточены на опасениях о возможной «российской агрессии» из-за сообщений о стягивании войск к украинской границе.

Ранее сообщалось, что США пообещали военную помощь Киеву для защиты от «российской агрессии».

До этого американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

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