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США отменят санкции против России только после восстановления целостности Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

США сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, который был принят после встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Этони Блинкена.

В нем сообщается, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Согласно документу, Вашингтон оказывает поддержку переговорному процессу для урегулирования конфликта на востоке Украины.

США и Украина обвинили Россию в разжигании конфликта на Донбассе, «вооруженной агрессии» по отношению к Киеву и давлении на своего соседа в сферах экономики и энергетики. США намерены оказать поддержку Украине, чтобы она могла противостоять этим действиям.

В документе также сказано, что США поддерживают право Украины выбирать будущий внешнеполитический курс без вмешательства других государств, в том числе применительно к стремлению Киева «присоединиться к НАТО».

Ранее Блинкен сообщил, что США будут поставлять оборонительное летальное оружие Украине для защиты от «российской агрессии».

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