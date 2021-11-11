США отменят санкции против России только после восстановления целостности Украины

США сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, который был принят после встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Этони Блинкена.

В нем сообщается, что США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Согласно документу, Вашингтон оказывает поддержку переговорному процессу для урегулирования конфликта на востоке Украины.

США и Украина обвинили Россию в разжигании конфликта на Донбассе, «вооруженной агрессии» по отношению к Киеву и давлении на своего соседа в сферах экономики и энергетики. США намерены оказать поддержку Украине, чтобы она могла противостоять этим действиям.

В документе также сказано, что США поддерживают право Украины выбирать будущий внешнеполитический курс без вмешательства других государств, в том числе применительно к стремлению Киева «присоединиться к НАТО».

Ранее Блинкен сообщил, что США будут поставлять оборонительное летальное оружие Украине для защиты от «российской агрессии».