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Блинкен заявил, что США продолжат оказывать давление на Белоруссию

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Leah Millis/Reuters

Вашингтон собирается и дальше оказывать давление на белорусские власти, пока они подрывают безопасность в Европе. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

По словам американского дипломата, Минск «использует мигрантов в качестве оружия». Он подчеркнул, что Вашингтон выступает против этого.

«Что касается введения санкций (против Белоруссии — «Газета.Ru»), мы не объявляем о них заранее, но пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он своими действиями подрывает мир и безопасность в Европе, пока он продолжает подавлять и подвергать жестокому обращению людей, которые добиваются свободы, мы продолжим оказывать давление на (президента Белоруссии Александра — «Газета.Ru») Лукашенко и на режим», — сказал Блинкен.

Он также отметил, что американская сторона не умерит свои «призывы к привлечению к ответственности».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.

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