Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Владелец врезавшегося в авто актрисы Сафоновой BMW прокомментировал ДТП 20:53
Мужчина снес забор во Внуково и прокатился по взлетной полосе 20:52
Марио Фернандес рассказал о шансах вернуться в сборную России 20:41
Московский суд приговорил тренера к 14 годам за сексуальное насилие... 20:39
Россия не поучаствует в созванной США встрече по вопросам борьбы... 20:26
В «Аталанте» рассказали о будущем Миранчука 20:26
Польские власти не уведомили Москву о задержании россиянина из-за мигрантов 20:23
Власти регионов РФ назвали число попавших в больницы с COVID-19 среди... 20:18
Более десяти европейских клубов претендуют на игроков «Динамо» Тюкавина и... 20:18
Вдова Караченцова возмутилась возвращению «спектакля о двух... 20:11

Грызлов заявил, что украинские представители «валяют дурака» в контактной группе

close
100%
РИА «Новости»

Члены украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе «валяют дурака». Соответствующее заявление по окончании очередного заседания в видеоформате сделал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он сообщил, что в среду представители Украины продолжали линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон. Как отметил Грызлов, киевская делегация не выразила готовность обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня.

«Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака», — сказал полпред РФ.

По его словам, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществляет политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Киевом минских соглашений.

«Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и минских соглашений в целом», — заявил Грызлов.

Также он выразил мнение, что украинская сторона предпринимает попытки увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта, который является «ключевым вопросом о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса».

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников назвал «мертвой» работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть