Грызлов заявил, что украинские представители «валяют дурака» в контактной группе

Члены украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе «валяют дурака». Соответствующее заявление по окончании очередного заседания в видеоформате сделал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он сообщил, что в среду представители Украины продолжали линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон. Как отметил Грызлов, киевская делегация не выразила готовность обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня.

«Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака», — сказал полпред РФ.

По его словам, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществляет политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Киевом минских соглашений.

«Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и минских соглашений в целом», — заявил Грызлов.

Также он выразил мнение, что украинская сторона предпринимает попытки увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта, который является «ключевым вопросом о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса».

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников назвал «мертвой» работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.