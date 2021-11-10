Польские власти не уведомили Москву о задержании россиянина из-за мигрантов

Власти Польши не уведомили Россию о задержании россиянина, подозреваемого в помощи мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«На вторую половину дня среды, действительно мы видели эту информацию в средствах массовой информации, но официальные польские власти наше посольство не уведомляли. Наше посольство пытается эту ситуацию прояснить. Соответствующий запрос направили польской стороне», — сказала Захарова.

В российском посольстве также заявляли, что не получали уведомления о задержании российского гражданина. При этом уточнялось, что консульская конвенция между Россией и Польшей от 1992 года предусматривает трехдневный срок подачи этого уведомления.

Вместе с гражданином России польские пограничники задержали граждан Швеции и Литвы.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.