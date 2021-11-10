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На Украине заявили о подготовке к сценарию, как на белорусско-польской границе

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Global Look Press

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что не исключает ситуации на украинско-белорусской границе, схожей с ситуацией на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина готовится к сценарию, который происходит на белорусско-польской границе», — заявил министр во время брифинга после окончания заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно.

«Алгоритм действий (в случае прорыва границы) будет адекватный, в соответствии с украинским законодательством. Сил и средств будет выделено больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы уже проговаривали», — заявил Данилов.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе «государственным терроризмом» со стороны Белоруссии.

Кроме того, Моравецкий предложил заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

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