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Секретарь СНБО Украины предложил немецким депутатам взять мигрантов к себе домой

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Reuters

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на слова спикера по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильcа Шмида, который предложил Украине разместить мигрантов с границы Польши и Белоруссии на своей территории. Об этом сообщает «Украинская правда».

«У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их (беженцев в Белоруссии – ред.) себе домой по 2, по 3, по 5. Если мало места, то в Бундестаге – там есть кабинеты. Пусть берут их к себе, и пусть они там находятся», — сказал Данилов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркивая, что беженцы являются заботой Германии.

По его мнению «очень странно», что Берлин пытается говорить Киеву, что делать по этому поводу.

Свое предложение Шмид объяснил необходимостью обеспечения закона и порядка на внешних границах Евросоюза. Но, по словам депутата, для этого требуются правила приема беженцев и процедуры предоставления убежища на регулярной основе. По его словам, Украина могла бы разместить мигрантов на своей территории, пока они проходят процедуру получения убежища в ЕС. Также он призвал лишить прав на полеты те авиакомпании, которые занимаются доставкой мигрантов в Белоруссию.

Глава СНБО Иван Баканов, говоря о миграционном кризисе, заверил, что СБУ и другие компетентные органы «принимают все необходимые меры для того, чтобы граница была на замке», сообщает РИА «Новости».

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. Нелегалов вернули обратно на белорусскую территорию.

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Проблемы с мигрантами
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