На Украине заявили об ответных действиях в случае прорыва границы мигрантами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Алгоритм действий (в случае прорыва границы) будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали», — заявил Данилов.

Ранее Данилов заявил, что предстоящие заседание СНБО Украины будет посвящено миграционному кризису, который разворачивается на границе с Белоруссией.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе «государственным терроризмом» со стороны Белоруссии.

«Надо ясно сказать, что это проявление государственного терроризма», — заявил он по результатам переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Кроме того, Моравецкий предложил заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.