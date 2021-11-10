Зюганов ответил недовольному рабочим местом в Госдуме депутату от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» жалобу депутата Госдумы Михаила Матвеева на его новый рабочий кабинет.

Речь идет о том, что Матвеев пожаловался на то, что его не обеспечили рабочим местом, у него «нет ни стульев, ни компьютера» в кабинете. Матвеев назвал эту ситуацию «саботажем, направленным на то, чтобы он не мог отправлять обращения».

Зюганов подчеркнул, что в России много важных проблем, которые нужно решать, а рабочий кабинет для тех, кто это будет делать, найдется.

«Найдут кабинет, с людьми надо больше работать. Партия работала, всем помогала. Но есть же серьезные вещи», — отметил лидер КПРФ.

Так, заявил Зюганов, в России выгорело 18 млн га и нужно сделать все, «чтобы леса не выгорали».

«За прошлый месяц у нас на пять покойников три новорожденных, страна вымирает ударными темпами. Давайте позаботимся о том, чтобы люди имели работу, а вы с этим кабинетом», — сказал лидер КПРФ.

По данным радиостанции, новый кабинет Матвеева ранее принадлежал депутату Госдумы от «Единой России» Умахану Умаханову, который занимал пост заместителя председателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками. В своем кабинете Умаханов сделал ремонт, однако впоследствии все ликвидировал, демонтировав подоконник и настенные панели.

Сам депутата Матвеев рассказала «Газете.Ru», что в его кабинете появилась половая тряпка, но ремонт по-прежнему не начался.