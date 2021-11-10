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В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Байдена

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Alexander Zemlianichenko/AP

В настоящее время нет конкретных договоренностей по встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена, но существует вероятность такого события. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим», — сказал пресс-секретарь.

Ранее «Ъ» сообщал, что Байден и Путин могут встретиться в начале 2022 года в формате видеоконференции.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о встрече президентов, заявила, что пока «анонсировать нечего». На следующий день в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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